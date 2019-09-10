Украинские моряки во время плена в РФ занимались спортом, читали книг и учились готовить.

Адвокат украинских моряков Николай Полозов рассказал, что в российском плену они занимались изучением иностранных языков, спортом и даже кулинарией.

Один из моряков Денис Гриценко рассказывал, что у него был полный сокамерник, который ничего не делал, а только лежал и смотрел телевизор. Это стало для Дениса мотивирующим фактором. Он набрал себе пакеты, нагрузил их песком или чем-то еще и поднимал, надевал, бегал с ними.

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По словам Полозова, все это происходило в условиях камеры или на прогулке.

Другие моряки учили иностранные языки. В Лефортово есть библиотека, им присылали еще книги и учебники.

Моряк Вячеслав Зинченко научился в СИЗО с помощью кипятильника крутить шаурму.

– Он заказывал себе лепешку, ему передавали какие-то овощи, он все это крутил, грел. И очень неплохо получалось. Кто-то из моряков, по-моему, Терещенко, получив в передаче перец болгарский и какую-то мясную продукцию, по всей видимости, это колбаса или что-то другое – в чайнике готовил фаршированный перец, – рассказал Полозов.

Также кто-то из моряков сделал антенну для телевизора из металлической вешалки.

Адвокат добавил, что в Лефортово мало развлечений – часовая прогулка, раз в неделю банные процедуры, все остальное время – это пребывание в камере.

– Мы тогда постоянно шутили, что сейчас они из пластиковых бутылок и вешалок себе вертолет соорудят и улетят из этого Лефортово, – вспомнил Полозов.

Напомним, начальник Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь Анатолий Казмирчук рассказал, что освобожденным морякам провели необходимые обследования и назначили поэтапное лечение.