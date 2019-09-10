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Факти / Україна

Спорт, мови, кулінарія: чим займалися українські моряки в полоні

Українські моряки під час полону в РФ займалися спортом, читали книг і вчилися готувати.

моряки

Адвокат українських моряків Микола Полозов розповів, що в російському полоні вони займалися вивченням іноземних мов, спортом і навіть кулінарією.

Один з моряків Денис Гриценко розповідав, що у нього був гладкий сокамерник, який нічого не робив, а тільки лежав і дивився телевізор. Це стало для Дениса мотивуючим фактором. Він набрав собі пакети, навантажив їх піском або чимось ще й піднімав, одягав, бігав з ними.

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За словами Полозова, все це відбувалося в умовах камери або на прогулянці.

Інші моряки вчили іноземні мови. У Лефортово є бібліотека, їм надсилали ще книги та підручники.

Моряк В’ячеслав Зінченко навчився в СІЗО за допомогою кип’ятильника крутити шаурму.

– Він замовляв собі коржик, йому передавали якісь овочі, він все це крутив, грів. І дуже непогано виходило. Хтось із моряків, здається, Терещенко, отримав у передачі перець болгарський і якусь м’ясну продукцію, мабуть, це ковбаса або щось інше – в чайнику готував фарширований перець, – розповів Полозов.

Також хтось із моряків зробив антену для телевізора з металевої вішалки.

Адвокат додав, що в Лефортово мало розваг – годинна прогулянка, раз на тиждень банні процедури, решта часу – це перебування в камері.

– Ми тоді постійно жартували, що зараз вони з пластикових пляшок і вішалок собі вертоліт спорудять і полетять з цього Лефортово, – згадав Полозов.

Нагадаємо, начальник Національного військово-медичного клінічного центру Головний військовий клінічний госпіталь Казмірчук Анатолій розповів, що звільненим морякам провели необхідні обстеження і призначили поетапне лікування.

Джерело: Крим. Реалії

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