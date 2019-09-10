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Факти / Україна / Політика

Закон про імпічмент та особливий статус політв’язнів – Корнієнко розповів деталі

Заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, що буде з законом про імпічмент, коли голосуватимуть за зміни до Конституції та чи працюють над темою політв’язнів.

Олександр Корнієнко

Олександр Корнієнко, заступник голови фракції Слуга народу, пояснив, яка доля чекає на закон Про тимчасові слідчі комісії, де прописана процедура імпічменту президента. Нагадаємо, його ухвалила Рада минулого скликання, але досі не підписав президент.

– Президент та його команда зроблять якнайкраще відповідно до закону. Навіщо нам два закони про одне й те саме, – сказав він напередодні ефіру Свободи слова.

Справа в тому, що законопроект №1012 Про імпічмент, який парламент ухвалив вже 10 вересня, також прописує процедуру усунення президента з посади, але вона розходиться з тією, що вказана у законі про ТСК.

Він висловив сподівання про те, що сім законопроектів зі змінами до Конституції, які зараз на розгляді у Конституційного суду, будуть проголосовані протягом місяця.

– Думаю, що протягом місяця суд розгляне. Хотілось би на цій сесії вже розглянути це у першому читанні.

Окрім того, у Слузі народу працюватимуть над законопроектами щодо офіційного статусу політв’язнів.

– Тема – важлива, і, думаю, наш комітет у справах соціальної політики і ветеранів точно цим питанням займеться. Не впевнений, що це буде прямо-таки зараз, бо найближчим часом є, чим зайнятись, але скоро, – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Корнієнко анонсував зміни до закону про столицю.

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