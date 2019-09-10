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Зеленский назначил двух заместителей Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей руководителя Офиса президента.

Зеленский назначил двух заместителей Богдана

Владимир Зеленский подписал указы №675 та №676 от 10 сентября, которыми назначил двух заместителей Андрея Богдана.

Указом №675 президент назначил Андрея Александровича Смирнова заместителем руководителя ОП.

Читайте: Отставка Богдана: что это было – троллинг или политтехнология

В соответствии с указом №676 заместителем руководителя Офиса президента назначен Игорь Иванович Жовква.

Напомним, у головы ОП Андрея Богдана и его заместителей зарплата выше, чем у Владимира Зеленского.

Источник: Офис Президента

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