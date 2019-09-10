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Факти / Україна / Політика

Зеленський призначив двох заступників Богдана

Президент України Володимир Зеленський призначив двох заступників керівника Офісу президента.

Зеленський призначив двох заступників Богдана

Володимир Зеленський підписав укази №675 та №676 від 10 вересня, якими призначив двох заступників Андрія Богдана.

Указом №675 президент призначив Андрія Олександровича Смирнова заступником керівника ОП.

Смирнов є керуючим у адвокатському обʼєднанні Смирнов і партнери, відомий серед іншого тим, що захищав ексрегіонала Олександра Єфремова у справі про сепаратизм.

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Відповідно до указу №676 заступником керівника Офісу президента призначено Ігоря Івановича Жовкву.

Жовква є українським дипломатом, з 2014 року керував Головним департаментом зовнішньої політики та європейської інтеграції в АП, також очолював Держагентство з управління національними проектами.

Нагадаємо, у голови ОП Андрія Богдана та його заступників зарплата вища, ніж у Володимира Зеленського.

Джерело: Офіс Президента

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