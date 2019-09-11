Романа Сущенко после задержания в Москве пытались завербовать сотрудники ФСБ и пенитенциарной службы РФ.

Освобожденный из российского плена Роман Сущенко рассказал о двух попытках его завербовать.

По словам украинского журналиста, спецслужбы прибегли к этому уже в первый день его задержания в Москве.

Сотрудничать со следствием Сущенко предложил заместитель первого отдела следственного управления ФСБ, подполковник по фамилии Свинолуп.

– Я не согласился и ответил, что я вас услышал, – рассказал экс-узник Кремля.

Вторая попытка вербовки украинца была от сотрудников пенитенциарной системы РФ, когда Сущенко находился в следственном изоляторе Матросская тишина и ждал этапирования.

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Журналист рассказал, что ему дважды предлагали написать согласие на сотрудничество, но он отказал.

– Я сказал, что я журналист и статьи – это моя профессия, а такого рода документы – это уже не мое.

Как известно, после освобождения российские власти запретили Сущенко въезжать на территорию России в течение 20 лет.