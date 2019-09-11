PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

ФСБ пыталась завербовать в первый же день задержания – Сущенко

Романа Сущенко после задержания в Москве пытались завербовать сотрудники ФСБ и пенитенциарной службы РФ.

Роман Сущенко

Освобожденный из российского плена Роман Сущенко рассказал о двух попытках его завербовать.

По словам украинского журналиста, спецслужбы прибегли к этому уже в первый день его задержания в Москве.

Сотрудничать со следствием Сущенко предложил заместитель первого отдела следственного управления ФСБ, подполковник по фамилии Свинолуп.

– Я не согласился и ответил, что я вас услышал, – рассказал экс-узник Кремля.

Вторая попытка вербовки украинца была от сотрудников пенитенциарной системы РФ, когда Сущенко находился в следственном изоляторе Матросская тишина и ждал этапирования.

Читайте: Сущенко о задержании в РФ: Пригласил в Москву и подставил кум

Журналист рассказал, что ему дважды предлагали написать согласие на сотрудничество, но он отказал.

– Я сказал, что я журналист и статьи – это моя профессия, а такого рода документы – это уже не мое.

Как известно, после освобождения российские власти запретили Сущенко въезжать на территорию России в течение 20 лет.

Источник: УНИАН

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сущенко о задержании в РФ: Пригласил в Москву и подставил кум
Сущенко о задержании в РФ: Пригласил в Москву и подставил кум
роман сущенко
Политзаключенному Сущенко закрыли въезд в Россию на 20 лет
Обмін полоненими
Возвращение политзаключенных домой: кого, когда и на каких условиях могут обменять
Сущенко доставили из колонии в Лефортово – ОНК
Сущенко доставили из колонии в Лефортово – ОНК
роман сущенко
Сущенко согласился отбывать наказание в Украине и подписал документы
Роман Сущенко
Обмен Сущенко: Фейгин говорит, что появилась надежда
Сущенко поместили в карцер в российской тюрьме
Сущенко поместили в карцер в российской тюрьме
Слушает KAZKA и передает привет: Сущенко встретился с адвокатом
Слушает KAZKA и передает привет: Сущенко встретился с адвокатом
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка