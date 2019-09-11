Романа Сущенка після затримання у Москві намагалися завербувати працівники ФСБ та пенітенціарної служби РФ.
Звільнений з російського полону Роман Сущенко розповів про дві спроби його завербувати.
За словами українського журналіста, спецслужби вдалися до цього вже у перший день його затримання у Москві.
Співпрацювати зі слідством Сущенку запропонував заступник першого відділу слідчого управління ФСБ, підполковник на прізвище Свинолуп.
– Я не погодився і відповів, що я вас почув, – розповів екс-в’язень Кремля.
Друга спроба вербування українця була від співробітників пенітенціарної системи РФ, коли Сущенко перебував у слідчому ізоляторі Матроська тиша та чекав на етапування.
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Журналіст розповів, що йому двічі пропонували написати згоду на співробітництво, але він відмовив.
– Я сказав, що я журналіст і статті – це мій фах, а такого штибу документи – це вже не моє.
Як відомо, після звільнення російська влада заборонила Сущенку в’їжджати на територію Росії протягом 20 років.