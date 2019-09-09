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Факты / Украина / Политика

Политзаключенному Сущенко закрыли въезд в Россию на 20 лет

Российские власти запретили журналисту агентства Укринформ Роману Сущенко въезжать на территорию России в течение 20 лет.

роман сущенко

Журналисту Укринформа Роману Сущенко, освобожденному в результате обмена 7 сентября, на 20 лет запретили въезжать на территорию России.

– Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию РФ, — сказал адвокат политзаключенного Марк Фейгин.

Журналисту сообщили об этом в СИЗО Лефортово перед тем, как он вместе с другими украинцами стал участником обмена заключенными между Украиной и Россией.

– Решение приняли в рамках закона о выезде и въезде в Россию и “на основании тех обвинений, по которым он был осужден”, – уточнил Фейгин.

Читайте: Обмен заключенными между Украиной и Россией: истории освобожденных узников Кремля

Романа Сущенко задержали в России в 2016 году по обвинению в шпионаже в пользу Украины, в 2018 году его осудили на 12 лет в колонии строгого режима. Сущенко все обвинения отрицал.

Напомним, освобожденным политзаключенным Олегу Сенцову и Александру Кольченко предоставили временное жилье.

Источник: Укринформ

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