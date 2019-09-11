PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Рада может 12 сентября рассмотреть вопрос об увольнении состава ЦИК

В четверг, 12 сентября, Верховная Рада может рассмотреть представление Владимира Зеленского об увольнении членов ЦИК.

верховна рада

Заместитель председателя комитета Алина Загоруйко заявила, что 12 сентября парламент может рассмотреть представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

Соответствующее представление Владимира Зеленского поступило в Раду 9 сентября.

– Если решением комитета будет поддержано представление президента, то досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра, а говорить о назначении новых кандидатур это не предмет этого представления. Сейчас речь идет только о прекращении, – сказала она.

Читайте: Не бойтесь, не станем переезжать сюда: Зеленский представил нового главу МИД Пристайко

Сегодня комитет должен рассмотреть представление президента и принять решение.

– Я думаю мы примем решение и будем рекомендовать Раде рассмотреть этот вопрос и парламент непосредственно примет окончательное решение, – сказал зампредседателя комитета Александр Качура.

При этом Качура считает представление президента мотивированным.

– Я был очевидцем, когда ЦИК буквально на коленях писала свои постановления… я видел, что ЦИК предвзята в своих решениях… я хочу, чтобы у нас была Центральная избирательная комиссии, а не исполнительная, которая выполняет чьи-то поручения, – отметил он.

Напомним, 4 сентября Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Роспуск ЦИК: Зеленский подал новую инициативу
Роспуск ЦИК: Зеленский подал новую инициативу
цвк
Замена в Слуге народа: ЦИК досрочно прекратила полномочия пяти нардепов
ЦИК зарегистрировала 321 избранного нардепа
ЦИК зарегистрировала 321 избранного нардепа
ЦИК определила победителя выборов на проблемном 210 округе
ЦИК определила победителя выборов на проблемном 210 округе
Выборы 2019: ЦИК распустила комиссию проблемного округа
Выборы 2019: ЦИК распустила комиссию проблемного округа
Газета Голос Украины опубликовала список 424 депутатов Верховной Рады IX созыва
Газета Голос Украины опубликовала список 424 депутатов Верховной Рады IX созыва
ЦИК приняла протокол от последнего мажоритарного округа
ЦИК приняла протокол от последнего мажоритарного округа
Результаты выборов в Раду: в 210 округе на Черниговщине не успели подсчитать голоса
Результаты выборов в Раду: в 210 округе на Черниговщине не успели подсчитать голоса
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка