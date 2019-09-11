В четверг, 12 сентября, Верховная Рада может рассмотреть представление Владимира Зеленского об увольнении членов ЦИК.

Заместитель председателя комитета Алина Загоруйко заявила, что 12 сентября парламент может рассмотреть представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

Соответствующее представление Владимира Зеленского поступило в Раду 9 сентября.

– Если решением комитета будет поддержано представление президента, то досрочное прекращение полномочий всего состава ЦИК возможно уже и завтра, а говорить о назначении новых кандидатур это не предмет этого представления. Сейчас речь идет только о прекращении, – сказала она.

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Сегодня комитет должен рассмотреть представление президента и принять решение.

– Я думаю мы примем решение и будем рекомендовать Раде рассмотреть этот вопрос и парламент непосредственно примет окончательное решение, – сказал зампредседателя комитета Александр Качура.

При этом Качура считает представление президента мотивированным.

– Я был очевидцем, когда ЦИК буквально на коленях писала свои постановления… я видел, что ЦИК предвзята в своих решениях… я хочу, чтобы у нас была Центральная избирательная комиссии, а не исполнительная, которая выполняет чьи-то поручения, – отметил он.

Напомним, 4 сентября Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.