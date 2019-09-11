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Факти / Україна

Рада може 12 вересня розглянути питання про звільнення складу ЦВК

У четвер, 12 вересня, Верховна Рада може розглянути подання Володимира Зеленського про звільнення членів ЦВК.

верховна рада

Заступник голови комітету Аліна Загоруйко заявила, що 12 вересня парламент може розглянути подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК.

Відповідне подання Володимира Зеленського надійшло у Раду 9 вересня.

– Якщо рішенням комітету буде підтримано подання президента, то дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК можливо вже і завтра, а говорити про призначення нових кандидатур не є предметом цього подання. Зараз йдеться лише про припинення, – сказала вона.

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Сьогодні комітет повинен розглянути подання президента і ухвалити рішення.

– Я гадаю, ми ухвалимо рішення і будемо рекомендувати Раді розглянути це питання, і парламент безпосередньо ухвалить остаточне рішення, – сказав заступник голови комітету Олександр Качура.

При цьому Качура вважає подання президента мотивованим.

– Я був очевидцем, коли ЦВК буквально на колінах писала свої постанови … я бачив, що ЦВК упереджена у своїх рішеннях … я хочу, щоб у нас була Центральна виборча комісія, а не виконавча, яка виконує чиїсь доручення, – зазначив він.

Нагадаємо, 4 вересня Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

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