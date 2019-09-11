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Факты / Украина

Не бойтесь, не станем переезжать сюда: Зеленский представил нового главу МИД Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра иностранных дел Вадима Пристайко.

Не бойтесь, не станем переезжать сюда: Зеленский представил нового главу МИД Пристайко

Владимир Зеленский представил коллективу МИД нового главу Вадима Пристайко:

– Я рад лично познакомиться с дипломатическим войском Украины. С удовольствием представляю вам Вадима Пристайко, уверен, что дипломатия выйдет еще на более высокий уровень.

Зеленский рассказал, что за четыре месяца совместной работы были сложные решения, сложные разговоры.

– Были, так сказать, звонки с очень сложными людьми, и нам нужно было решать в одну секунду. И я видел, как это делал Вадим, как он мне действительно очень помогал, – заявил президент.

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Во время представления нового министра иностранных дел не обошлось без коронных шуток от президента:

– Немного завидую, у вас лучшее место, лучшее здание (здание МИД Украины, – Ред.). Не бойтесь, мы не переезжаем, мы не хотим захватить это здание.

Напомним, что Факты ICTV узнали все, что известно о Вадиме Пристайко.

Источник: Офис Президента

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