Подключение Великобритании и США к переговорам в нормандском формате возможно в случае отсутствия результатов в разрешении конфликта на Донбассе.
Если нынешние стороны переговоров в нормандском формате (Украина, Россия, Германия и Франция) не смогут достичь результатов, то возможно присоединение Великобритании и США.
Об этом заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.
Однако, как отметил Тейлор, этот вопрос еще с Киевом не обсуждался.
– Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если нынешний нормандский формат, нормандская четверка не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Британию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало, – говорит временный поверенный по делам США в Украине.
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Он отметил, что и США, и Великобритания заинтересованы помочь Украине в решении конфликта на Донбассе.
– Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. Джон Болтон был здесь в Киеве и был разговор именно об этом. И он сказал буквально то же самое: если народ Украины захочет, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую возможность! – уверяет Тейлор.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам в нормандском формате в случае необходимости.
Источник: Голос Америки