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Факты / Украина

США и Великобритания могут присоединиться к нормандскому формату – условие

Подключение Великобритании и США к переговорам в нормандском формате возможно в случае отсутствия результатов в разрешении конфликта на Донбассе.

Нормандський формат

Если нынешние стороны переговоров в нормандском формате (Украина, Россия, Германия и Франция) не смогут достичь результатов, то возможно присоединение Великобритании и США.

Об этом заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор.

Однако, как отметил Тейлор, этот вопрос еще с Киевом не обсуждался.

– Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если нынешний нормандский формат, нормандская четверка не даст результатов – а они хотят результатов – тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Британию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало, – говорит временный поверенный по делам США в Украине.

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Он отметил, что и США, и Великобритания заинтересованы помочь Украине в решении конфликта на Донбассе.

– Поэтому когда запрос будет получен, мы будем заинтересованы. Джон Болтон был здесь в Киеве и был разговор именно об этом. И он сказал буквально то же самое: если народ Украины захочет, чтобы мы присоединились, мы заинтересованы рассмотреть такую возможность! – уверяет Тейлор.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности присоединиться к переговорам в нормандском формате в случае необходимости.

Источник: Голос Америки

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