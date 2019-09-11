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Факты / Украина

Виктор Чумак – новый военный прокурор: что о нем известно

Виктор Чумак назначен заместителем генерального прокурора – главным военным прокурором. Что о нем известно – в материале Фактов ICTV.

Віктор Чумак

Генпрокурор Руслан Рябошапка 11 сентября подписал приказ о назначении Виктора Чумака своим заместителем и главным военным прокурором.

10 сентября президент Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Чумака для назначения на эту должность.

Читайте: Новый генпрокурор: что известно о Руслане Рябошапке

Что известно о Викторе Чумаке:

  • В 1995 году окончил Киевский национальный университет имени Шевченко по специальности правоведение.
  • До 1999-го работал в Национальной академии Государственной пограничной службы.
  • В 2000 году стал начальником управления правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.
  • 2004-2009 гг. – эксперт, директор программ политического анализа и безопасности, директор Международного центра перспективных исследований.
  • Был народным депутатом седьмого и восьмого созывов.
  • С 2012 года возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам противодействия коррупции, а с 2014 года был заместителем председателя в этом же комитете.

Напомним, 2 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора.

Фото: Віктор Чумак 

Источник: ГПУ

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