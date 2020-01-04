Віктора Чумака призначено заступником генерального прокурора. Що про нього відомо – у матеріалі Фактів ICTV.
Генпрокурор Руслан Рябошапка 2 січня підписав наказ про призначення Віктора Чумака своїм заступником.
До цього Чумак був звільнений з посади головного військового прокурора у зв’язку з реформою прокуратури.
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Що відомо про Віктора Чумака:
- У 1995 році закінчив Київський національний університет імені Шевченка за спеціальністю правознавство.
- До 1999-го працював у Національній академії державної прикордонної служби.
- У 2000 році став начальником управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
- 2004-2009 рр. – експерт, директор програм політичного аналізу та безпеки, директор Міжнародного центру перспективних досліджень.
- Був народним депутатом сьомого та восьмого скликань.
- З 2012 року очолював комітет Верховної Ради з питань протидії корупції, а з 2014 року був заступником голови у цьому ж комітеті.
До слова, 2 вересня 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.
Фото: Віктор Чумак