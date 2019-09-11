Президент инициировал досрочное прекращение полномочий Центральной избирательной комиссии. Имеет ли право Зеленский распускать ЦИК, зачем это президенту и какие последствия будет иметь – разобрались Факты ICTV.

Президент Владимир Зеленский намерен распустить состав Центральной избирательной комиссии. Он уже внес в парламент соответствующее представление.

10 сентября оно было направлено в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Там надеются, что Рада рассмотрит его уже в четверг – 12 сентября.

Не проработала и года

Напомним, члены ЦИК избираются сроком на семь лет. Последний раз 15 из 17 членов переизбрали в сентябре прошлого года, так что их полномочия закончатся только в 2026 году.

Тогда был увеличен состав с 15 до 17 человек, а возглавила комиссию Татьяна Слипачук. Депутатам понадобилось четыре года, чтобы перезагрузить орган – срок полномочий предыдущих истек еще в 2014 году.

Еще у двух членов – Екатерины Махницкой и Олега Диденко – срок полномочий истекает в 2021 году.

Напомним, что каждая партия, фракция, блок имеют право выдвинуть свою кандидатуру на пост члена ЦИК. Законодательных ограничений в выборе кандидата нет. Сейчас большинство членов избраны по квоте БПП – таких аж шесть.

Процедура роспуска Комиссии

Статья 31-1 закона О Центральной избирательной комиссии позволяет досрочно прекратить деятельность всего состава органа. Это может сделать Верховная Рада по мотивированному представлению президента.

Впрочем, поддержать инициативу должны 2/3 от конституционного состава, то есть более 300 депутатов.

По процедуре, Рада уже на следующий день подает президенту предложение по обновлению состава, а тот в течение трех дней вносит представление в парламент.

Эти положения добавили в закон еще в 2007 году, а последние правки вносились в 2014 году.

– Конкретные основания не прописаны. Должно быть мотивированное представление, за которое должны проголосовать 300 депутатов. Это формат не юридической ответственности, когда ты нарушил закон, а политической ответственности коллегиального органа, – отмечает эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

Кстати, подобный прецедент уже был. В 2007 году парламент отправил в отставку ЦИК. Это произошло на фоне противостояния президента Виктора Ющенко, который хотел распустить Раду, и тогдашних депутатов.

Что не так с ЦИК?

Александр Корниенко, заместитель председателя фракции Слуга народа, отметил, что основанием для роспуска ЦИК стало бездействие органа, что было “определенно последними судебными решениями”.

– Очень много было судебных решений, которые определяли неправомерность тех или иных решений ЦИК во время парламентской кампании.

В самом представлении, которое опубликовал у себя на странице народный депутат Алексей Гончаренко, говорится, что комиссия во время парламентских выборов “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость”.

В пример приводятся случаи, когда суды признавали противоправным решение ЦИК об отмене регистрации 28 кандидатов в нардепы, а также ситуации в округах №169 и №198.

Напомним, в Харькове в округе №169 были проблемы с регистрацией кандидата Александра Куницкого от Слуги народа, который в итоге там и победил.

А в округе №198 в Черкасской области суд отменил регистрацию Комиссией самовыдвиженца Сергея Рудика.

Впрочем, Богдан Бондаренко отмечает, что такая мотивированность вызывает вопросы.

– Все факты, которые собрали представители Слуги народа, не являются проявлением системных грубых нарушений ЦИК, за которые должна наступить такая политическая ответственность.

Он объясняет, львиная доля их аргументов связана не с тем, что ЦИК поступила незаконно, а с тем, что там есть противоречия в законе.

– Например, ЦИК неправильно регистрировала кандидатов, без указания их партийной принадлежности. Но когда ЦИК получает их документы, она не может проверить членство – у нас же нет никакого реестра членства в политических партиях. Это проблема не ЦИК, а недостаток законодательства.

В Комитете избирателей Украины также считают, что для роспуска ЦИК объективных оснований нет.

– Во время наблюдения за выборами президента и народных депутатов наблюдатели КИУ действительно отмечали ряд проблем, связанных с работой ЦИК, однако такие проблемы, скорее, носили технический характер, а не были следствием незаконных или предвзятых действий членов Центризбиркома.

Курс на местные выборы

Эксперты сходятся во мнении, что роспуск ЦИК – это продолжение монополизации власти в руках одной политической силы. А мотивы – предстоящие местные выборы.

– Логика абсолютно понятна – нас ожидают местные выборы, выборы в ОТО и, что важно, в городах-миллионниках, которые являются принципиально важными для СН. Именно по местным в Слуге народа были сомнения. Там очень часто голосуют не за бренд, а за конкретных людей, которые работают в этой местности, – говорит политолог Игорь Рейтерович.

Впрочем, добавляет, речь не идет о коррупционных явлениях. Контроль над ЦИК – это возможность через официально разрешенные механизмы влиять на формирование местных комиссий, регистрацию либо нерегистрацию тех или иных кандидатов и политических сил, принятие результатов.

– Представление осуществляется исключительно по политическим мотивам, а не из-за неудовлетворительной деятельности ЦИК. Из-за желания переизбрать новый состав, а он должен быть сформирован пропорционально, соответственно 60% будет представителей Слуги народа. Это желание концентрации власти, – резюмировал Бондаренко.

300 единомышленников

Все же есть одна преграда. Для принятия решения необходимо 300 голосов, а Слуга народа может рассчитывать только на 254. Поддержат ли другие депутаты инициативу – вопрос остается открытым, говорит политолог.

– Они могут надеяться на поддержку Батькивщины, которая по многим вопросам поддерживает их. Ресурс есть у мажоритарщиков-самовыдвиженцев. Скорее всего, ни ЕС, ни Голос не будут голосовать, но с ними можно вести беседу в плане – мы гарантируем вам представление ваших людей в составе ЦИК, – объясняет Рейтерович.

Политический привкус

Это показательный момент ломания через колено, а принятие решений по принципу хотим-можем-сделаем – это не очень правильно, говорит политолог. Он предупреждает, международные партнеры могут отреагировать неоднозначно:

– Политический привкус в деле очень серьезный. Как от него избавиться – задача PRщиков, которые работают с новой властью. Возможно, внутреннему потребителю они еще объяснят, но международным партнерам будет сложно. Это существенное посягательство и влияние на избирательный процесс в Украине.

Верховная Рада уже продемонстрировала, что на принятие решений ей не требуется много времени, особенно, если есть воля большинства. Поэтому уже в четверг, 12 сентября, нынешний состав ЦИК может уйти в отставку.

Лилия Ященко