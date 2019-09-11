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Факты / Украина / Политика

Зеленский и ЦИК: удастся ли президенту распустить орган

Президент инициировал досрочное прекращение полномочий Центральной избирательной комиссии. Имеет ли право Зеленский распускать ЦИК, зачем это президенту и какие последствия будет иметь – разобрались Факты ICTV.

цвк

Президент Владимир Зеленский намерен распустить состав Центральной избирательной комиссии. Он уже внес в парламент соответствующее представление.

10 сентября оно было направлено в Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Там надеются, что Рада рассмотрит его уже в четверг – 12 сентября.

Не проработала и года

Напомним, члены ЦИК избираются сроком на семь лет. Последний раз 15 из 17 членов переизбрали в сентябре прошлого года, так что их полномочия закончатся только в 2026 году.

Тогда был увеличен состав с 15 до 17 человек, а возглавила комиссию Татьяна Слипачук. Депутатам понадобилось четыре года, чтобы перезагрузить орган – срок полномочий предыдущих истек еще в 2014 году.

Еще у двух членов – Екатерины Махницкой и Олега Диденко – срок полномочий истекает в 2021 году.

Напомним, что каждая партия, фракция, блок имеют право выдвинуть свою кандидатуру на пост члена ЦИК. Законодательных ограничений в выборе кандидата нет. Сейчас большинство членов избраны по квоте БПП – таких аж шесть.

Процедура роспуска Комиссии

Статья 31-1 закона О Центральной избирательной комиссии позволяет досрочно прекратить деятельность всего состава органа. Это может сделать Верховная Рада по мотивированному представлению президента.

Впрочем, поддержать инициативу должны 2/3 от конституционного состава, то есть более 300 депутатов.

По процедуре, Рада уже на следующий день подает президенту предложение по обновлению состава, а тот в течение трех дней вносит представление в парламент.

Эти положения добавили в закон еще в 2007 году, а последние правки вносились в 2014 году.

Богдан Бондаренко

Фото: Богдан Бондаренко

– Конкретные основания не прописаны. Должно быть мотивированное представление, за которое должны проголосовать 300 депутатов. Это формат не юридической ответственности, когда ты нарушил закон, а политической ответственности коллегиального органа, – отмечает эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко.

Кстати, подобный прецедент уже был. В 2007 году парламент отправил в отставку ЦИК. Это произошло на фоне противостояния президента Виктора Ющенко, который хотел распустить Раду, и тогдашних депутатов.

Что не так с ЦИК?

Александр Корниенко, заместитель председателя фракции Слуга народа, отметил, что основанием для роспуска ЦИК стало бездействие органа, что было “определенно последними судебными решениями”.

– Очень много было судебных решений, которые определяли неправомерность тех или иных решений ЦИК во время парламентской кампании.

В самом представлении, которое опубликовал у себя на странице народный депутат Алексей Гончаренко, говорится, что комиссия во время парламентских выборов “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость”.

В пример приводятся случаи, когда суды признавали противоправным решение ЦИК об отмене регистрации 28 кандидатов в нардепы, а также ситуации в округах №169 и №198.

Напомним, в Харькове в округе №169 были проблемы с регистрацией кандидата Александра Куницкого от Слуги народа, который в итоге там и победил.

А в округе №198 в Черкасской области суд отменил регистрацию Комиссией самовыдвиженца Сергея Рудика.

Впрочем, Богдан Бондаренко отмечает, что такая мотивированность вызывает вопросы.

– Все факты, которые собрали представители Слуги народа, не являются проявлением системных грубых нарушений ЦИК, за которые должна наступить такая политическая ответственность.

Он объясняет, львиная доля их аргументов связана не с тем, что ЦИК поступила незаконно, а с тем, что там есть противоречия в законе.

– Например, ЦИК неправильно регистрировала кандидатов, без указания их партийной принадлежности. Но когда ЦИК получает их документы, она не может проверить членство – у нас же нет никакого реестра членства в политических партиях. Это проблема не ЦИК, а недостаток законодательства.

В Комитете избирателей Украины также считают, что для роспуска ЦИК объективных оснований нет.

– Во время наблюдения за выборами президента и народных депутатов  наблюдатели КИУ действительно отмечали ряд проблем, связанных с работой ЦИК, однако такие проблемы, скорее, носили технический характер, а не были следствием незаконных или предвзятых действий членов Центризбиркома.

Курс на местные выборы

Эксперты сходятся во мнении, что роспуск ЦИК – это продолжение монополизации власти в руках одной политической силы. А мотивы – предстоящие местные выборы.

Ігор Рейтерович

Фото: Игорь Рейтерович

– Логика абсолютно понятна – нас ожидают местные выборы, выборы в ОТО и, что важно, в городах-миллионниках, которые являются принципиально важными для СН. Именно по местным в Слуге народа были сомнения. Там очень часто голосуют не за бренд, а за конкретных людей, которые работают в этой местности, – говорит политолог Игорь Рейтерович.

Впрочем, добавляет, речь не идет о коррупционных явлениях. Контроль над ЦИК – это возможность через официально разрешенные механизмы влиять на формирование местных комиссий, регистрацию либо нерегистрацию тех или иных кандидатов и политических сил, принятие результатов.

– Представление осуществляется исключительно по политическим мотивам, а не из-за неудовлетворительной деятельности ЦИК. Из-за желания переизбрать новый состав, а он должен быть сформирован пропорционально, соответственно 60% будет представителей Слуги народа. Это желание концентрации власти, – резюмировал Бондаренко.

300 единомышленников

Все же есть одна преграда. Для принятия решения необходимо 300 голосов, а Слуга народа может рассчитывать только на 254. Поддержат ли другие депутаты инициативу – вопрос остается открытым, говорит политолог.

– Они могут надеяться на поддержку Батькивщины, которая по многим вопросам поддерживает их. Ресурс есть у мажоритарщиков-самовыдвиженцев. Скорее всего, ни ЕС, ни Голос не будут голосовать, но с ними можно вести беседу в плане – мы гарантируем вам представление ваших людей в составе ЦИК, – объясняет Рейтерович.

Политический привкус

Это показательный момент ломания через колено, а принятие решений по принципу хотим-можем-сделаем – это не очень правильно, говорит политолог. Он предупреждает, международные партнеры могут отреагировать неоднозначно:

– Политический привкус в деле очень серьезный. Как от него избавиться – задача PRщиков, которые работают с новой властью. Возможно, внутреннему потребителю они еще объяснят, но международным партнерам будет сложно. Это существенное посягательство и влияние на избирательный процесс в Украине.

Читайте: Роспуск ЦИК: Зеленский подал новую инициативу Результаты выборов: члены ЦИК прилетели в Покровск, чтобы забрать документацию Рада может 12 сентября рассмотреть вопрос об увольнении состава ЦИК

Верховная Рада уже продемонстрировала, что на принятие решений ей не требуется много времени, особенно, если есть воля большинства. Поэтому уже в четверг, 12 сентября, нынешний состав ЦИК может уйти в отставку.

Лилия Ященко 

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