Факты ICTV собрали факты, которые стоит знать о новоизбранном председателе Центральной избирательной комиссии Татьяне Слипачук.

Татьяну Слипачук сегодня избрали председателем ЦИК. Соответствующее решение принято тайным голосованием новоназначенными членами комиссии.

Татьяна Слипачук родилась 25 мая 1968 года в Киеве. В 1990 году получила высшее юридическое образование в Киевском государственном университете им. Т.Г.Шевченко. С 1994 по 2004 год была генеральным секретарем МКАС при ТПП Украины. После чего 6 лет Татьяна Слипачук была партнером юридической фирмы (ЮФ. – Ред.) Василь Кисиль и партнеры.

С 2010 по 2012 год Татьяна Слипачук была вице-президентом арбитражного комитета Международной ассоциации юристов.

С августа 2011 года она начала работать в другой юридической фирме Sayenko Kharenko. С 2012 года Слипачук возглавляет Украинскую арбитражную ассоциацию.

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Стоит добавить, что Татьяна Слипачук была членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований.

Также, Татьяна Слипачук 8 октября 2016 года получила звание Заслуженный юрист Украины.

Главный доход, как указано в декларации, Татьяна Владимировна получает от практики в юридической компании Sayenko Kharenko. В целом, за 2017 год она заработала более 4, 3 млн грн. Ездит Слипачук на BMW 2016 года выпуска, а в 2017 году приобрела права пользования еще и на Mercedes-Benz премиум-класса.

Ранее Факты ICTV писали, что новоизбранные члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приняли присягу на пленарном заседании Верховной Рады.

Фото: УНИАН.