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Факти / Україна

Зустріч України, РФ і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня – Новак

19 вересня відбудеться зустріч України, РФ і ЄС щодо газу.

газ

Міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що зустріч України, РФ і ЄС щодо газу відбудеться 19 вересня.

– Будемо вважати цю дату узгодженою, ми готові провести консультації, – сказав він.

Читайте: Українці закупили на зиму 4,5 млн кубометрів газу за літніми цінами

Раніше голова Газпрому Олексій Міллер заявив, що може надати Україні знижку на газ 25%, якщо буде укладений прямий контракт.

До слова, Україна готується до імпорту газу з Румунії з січня 2020 року.

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