Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты опроса относительно общественных настроений украинцев. 71% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского.

По данным Социологической группы Рейтинг у президента Владимира Зеленского большая поддержка общества – 71%. 11% – недовольны работой главы государства.

Опрос был проведен в период с 6-10 сентября среди 2,5 тыс. украинцев в возрасте от 18 лет.

Деятельностью новоизбранной Верховной рады довольны 39% респондентов, недовольны – 16%, а работу премьер-министра Алексея Гончарука поддержали 29%. В то же время, 11% – оценили негативно.

Более 90% опрошенных поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий нардепа за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.

Также более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы украинцам, расширения полномочий президента относительно назначения руководителей НАБУ и САП.

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Столько же украинцев высказались в поддержку увеличение количества омбудсменов.

Около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмене адвокатской монополии.

О том, что дела в Украине идут в правильном направлении считают 55%, 18% – в неправильном, 26% – не определились.

К слову, лучше всего оценивают направление развития страны на Западе и Юге, относительно хуже – в Центре и на Востоке. Самой оптимистичной остаются избиратели Слуги народа. Больше пессимизма наблюдается среди сторонников партий Европейская Солидарность и Оппозиционная платформа – За жизнь.

Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский подал новую инициативу – распустить Центральную избирательную комиссию.

Источник: Рейтинг