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Факты / Украина / Политика

Роспуск ЦИК: Зеленский подал новую инициативу

Президент Владимир Зеленский планирует распустить Центральную избирательную комиссию.

Роспуск ЦИК: Зеленский подал новую инициативу

Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. Он указывает, что комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость”.

В доказательство этому президент приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

В частности, Зеленский вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом от Слуги народа Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.

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Также причиной для роспуска указывается позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

– Кроме того, чрезвычайно странными и непоследовательными являются действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №198, – отметил президент.

Роспуск ЦИК: Зеленский подал новую инициативу / 5 фотографий

К слову, в Офисе президента рассматривают вопрос о досрочных местных выборах.

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