Президент Владимир Зеленский планирует распустить Центральную избирательную комиссию.
Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. Он указывает, что комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость”.
В доказательство этому президент приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.
В частности, Зеленский вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом от Слуги народа Александра Куницкого, который позже победил у Александра Грановского.
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Также причиной для роспуска указывается позицию ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.
– Кроме того, чрезвычайно странными и непоследовательными являются действия Центральной избирательной комиссии по установлению результатов выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе №198, – отметил президент.
К слову, в Офисе президента рассматривают вопрос о досрочных местных выборах.