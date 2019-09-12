Соціологічна група Рейтинг оприлюднила результати опитування щодо суспільних настроїв українців. 71% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського.

За даними Соціологічної групи Рейтинг у президента Володимира Зеленського велика підтримка суспільства – 71%. 11% – незадоволені роботою глави держави.

Опитування було проведено в період з 6-10 вересня серед 2,5 тис. українців у віці від 18 років.

Діяльністю новообраної Верховної ради задоволені 39% респондентів, незадоволені – 16%, а роботу прем’єр-міністра Олексія Гончарука підтримали 29%. Водночас, 11% – оцінили негативно.

Більше 90% опитаних підтримують ініціативи про дострокове припинення повноважень нардепа за кнопкодавство і прогули, зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300 і зняття депутатської недоторканності.

Також понад 70% підтримують надання законодавчої ініціативи українцям, розширення повноважень президента щодо призначення керівників НАБУ і САП.

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Стільки ж українців висловилися на підтримку збільшення кількості омбудсменів.

Близько двох третин виступають за закріплення в Конституції норми про вибори народних депутатів за пропорційною виборчою системою та скасування адвокатської монополії.

Що справи в Україні йдуть у правильному напрямку вважають 55%, 18% – у неправильному, 26% – не визначилися.

До слова, найкраще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході і Півдні, відносно гірше – в Центрі і на Сході. Найоптимістичнішою залишаються виборці Слуги народу. Більше песимізму спостерігається серед прихильників партій Європейська солідарність і Опозиційна платформа – За життя.

Нагадаємо, 10 вересня Володимир Зеленський подав нову ініціативу – розпустити Центральну виборчу комісію.

Джерело: Рейтинг