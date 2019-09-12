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Мисс Украина 2019 – имя победительницы

В финале национального конкурса Мисс Украина 2019 победила Маргарита Паша.

Мисс Украина 2019 – имя победительницы

12 сентября в Дворце Украина состоялся финал конкурса Мисс Украина 2019, где победила Маргарита Паша.

За корону королевы красоты боролись 24 участницы.

Читайте: 24 красотки в бикини: самая сексуальная участница Мисс Украина 2019 (ГОЛОСОВАНИЕ)

Общий призовой фонд конкурса составляет 700 тыс. грн.

Мисс зрительских симпатий – Анастасия Никитюк.

Мисс Земля 2019 – Елена-Эвелина Фирут.

Мисс International – Марина Киосе.

Вице-мисс 2019 – Валерия Кучеренко.

В прошлом году Мисс Украина 2018 стала Леонила Гузь из Херсона.

Фото: Miss Ukraine

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