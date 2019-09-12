В финале национального конкурса Мисс Украина 2019 победила Маргарита Паша.
12 сентября в Дворце Украина состоялся финал конкурса Мисс Украина 2019, где победила Маргарита Паша.
За корону королевы красоты боролись 24 участницы.
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Общий призовой фонд конкурса составляет 700 тыс. грн.
Мисс зрительских симпатий – Анастасия Никитюк.
Мисс Земля 2019 – Елена-Эвелина Фирут.
Мисс International – Марина Киосе.
Вице-мисс 2019 – Валерия Кучеренко.
В прошлом году Мисс Украина 2018 стала Леонила Гузь из Херсона.
Фото: Miss Ukraine
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