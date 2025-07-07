Кабмин отклонил кандидатуру Цивинского на главу БЭБ: комиссия подаст новых кандидатов

Кабмин обратился к конкурсной комиссии с просьбой еще раз подать кандидатов на руководящую должность в БЭБ, на этот раз с четким соблюдением всех требований. В июне комиссия рекомендовала на эту должность Александра Цивинского.

Об этом говорится в сообщении правительства.

Кабмин отклонил назначение Цивинского директором БЭБ

Кабинет министров Украины на очередном заседании рассмотрел представление комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности Украины о назначении на должность директора Александра Цивинского.

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В процессе обсуждения правительство ознакомилось также с дополнительными материалами, в частности теми, которые были предоставлены СБУ. Они касались аспектов национальной безопасности и содержали соответствующие оценки.

По итогам всестороннего анализа предоставленной информации члены правительства единогласно решили обратиться к Комиссии по отбору с просьбой повторно предоставить не более двух кандидатур, которые полностью соответствуют всем установленным требованиям, в том числе и требованиям безопасности.

Как отмечается в сообщении, такое решение полностью соответствует положениям закона О Бюро экономической безопасности и гарантирует соблюдение предусмотренных процедур по назначению руководства учреждения.

— Кабинет министров Украины остается приверженным принципам прозрачности и ответственности в процессе формирования руководства всех органов исполнительной власти Украины, – добавили в правительстве.

Цивинского рекомендовали на должность директора БЭБ

24 июня Комиссия по проведению конкурса на должность директора БЭБ рекомендовала правительству кандидатуру Александра Цивинского, который до этого занимал должность руководителя подразделения детективов в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Конкурсная процедура проходит в рамках имплементации закона №10439, принятого Верховной Радой 29 июня 2024 года.

Этот документ предусматривает “перезапуск” БЭБ, включая конкурс на должность директора с участием экспертов, делегированных международными партнерами, а также ежегодную аттестацию сотрудников Бюро после назначения нового руководителя.

Выбор нового руководителя Бюро экономической безопасности до конца июля 2025 года является одним из условий выполнения программы расширенного финансирования со стороны Международного валютного фонда.

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