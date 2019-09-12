PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Міс Україна 2019 – ім’я переможниці

У фіналі національного конкурсу Міс Україна 2019 перемогла Маргарита Паша.

Міс Україна 2019 – ім’я переможниці

12 вересня у Палаці Україна відбувся фінал конкурсу Міс Україна 2019, де перемогла Маргарита Паша.

За корону королеви краси боролися 24 учасниці.

Читайте: 24 красуні у бікіні: найсексуальніша учасниця Міс Україна 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)

Загальний призовий фонд конкурсу становить 700 тис. грн.

Міс глядацьких симпатій – Анастасія Никитюк.

Міс Земля 2019 – Олена-Евеліна Фірут.

Міс International – Марина Кіосе.

Віце-міс 2019 – Валерія Кучеренко.

Нагадаємо, минулого року Міс Україна 2018 стала Леоніла Гузь з Херсонщини.

Фото: Miss Ukraine

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша
Міс Україна 2019: хто така Маргарита Паша
24 красуні у бікіні: найсексуальніша учасниця Міс Україна 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)
24 красуні у бікіні: найсексуальніша учасниця Міс Україна 2019 (ГОЛОСУВАННЯ)
Леоніла Гузь
Нова Міс Україна-2018: що потрібно знати про Леонілу Гузь
Дизель Шоу
Хто представить Україну на Міс Світу 2018 – у Дизель Шоу своя відповідь
Міс Україна-2018 – ім’я новообраної переможниці
Міс Україна-2018 – ім’я новообраної переможниці
Дідусенко прокоментувала свою дискваліфікацію на Міс Україна 2018
Дідусенко прокоментувала свою дискваліфікацію на Міс Україна 2018
Дискримінація! Позбавлена ​​титулу Міс Україна-2018 не хоче віддавати корону
Дискримінація! Позбавлена ​​титулу Міс Україна-2018 не хоче віддавати корону
Міс Україна 2018
Приховувала сина: у Міс Україна 2018 офіційно забрали корону
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка