У фіналі національного конкурсу Міс Україна 2019 перемогла Маргарита Паша.
12 вересня у Палаці Україна відбувся фінал конкурсу Міс Україна 2019, де перемогла Маргарита Паша.
За корону королеви краси боролися 24 учасниці.
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Загальний призовий фонд конкурсу становить 700 тис. грн.
Міс глядацьких симпатій – Анастасія Никитюк.
Міс Земля 2019 – Олена-Евеліна Фірут.
Міс International – Марина Кіосе.
Віце-міс 2019 – Валерія Кучеренко.
Нагадаємо, минулого року Міс Україна 2018 стала Леоніла Гузь з Херсонщини.
Фото: Miss Ukraine
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