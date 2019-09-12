Фракция Слуга народа хочет предложить парламенту квотный принцип распределения позиций членов новой Центральной избирательной комиссии.

Первый заместитель главы фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что в случае увольнения нынешнего состава ЦИК парламенту будет предложен квотный принцип распределения позиций членов нового избиркома.

– Мы с начала работы этой Рады и во время работы подготовительной группы исповедовали квотный принцип. Он действовал при распределении комитетов, руководящих должностей в комитетах. Думаю, мы предложим коллегам так же квотный принцип, соответственно, тогда будем определяться по арифметике, – сказал он.

Корниенко напомнил, что после увольнения всех членов ЦИК на протяжении трех дней депутатские фракции должны направить президенту свои предложения по кандидатурам.

По его словам, если кандидатов будет больше, чем мест, тогда будет проводиться рейтинговое голосование по каждому.

Напомним, президент Владимир Зеленский направил представление в парламент о досрочном прекращении полномочий ЦИК.

Ранее он отметил, что комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость”.