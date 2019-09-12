Фракція Слуга народу хоче запропонувати парламенту квотний принцип розподілу позицій членів нової Центральної виборчої комісії.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що в разі звільнення нинішнього складу ЦВК парламенту буде запропоновано квотний принцип розподілу позицій членів нового виборчкому.

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– Ми з початку роботи цієї Ради і під час роботи підготовчої групи сповідували квотний принцип. Він діяв при розподілі комітетів, керівних посад у комітетах. Думаю, ми запропонуємо колегам так само квотний принцип, відповідно, тоді будемо визначатися по арифметиці, – сказав він.

Корнієнко нагадав, що після звільнення всіх членів ЦВК протягом трьох днів депутатські фракції повинні направити президенту свої пропозиції щодо кандидатур.

За його словами, якщо кандидатів буде більше, ніж місць, тоді проводитиметься рейтингове голосування по кожному.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський направив подання в парламент про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Раніше він зазначив, що комісія “неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість”.