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Факты / Украина

С тюрем ОРЛО отдали 54 осужденных украинцев – Денисова

На мосту возле Счастья состоялась очередная передача осужденных украинцев, находившихся в тюрьмах на момент оккупации части Луганской области.

З тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців

Представители ОРЛО передали Украине 54 осужденных, самому младшему из них – 26 лет, а самому старшему – 61 год.

Омбудсмен Людмила Денисова сказала, что эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и в Киеве.

По ее словам, одного освободят уже сегодня из-за завершения срока отбывания наказания.

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Денисова также напомнила, что с декабря 2018 года с оккупированной части Луганской области передано 373 осужденных гражданина Украины, с Донецкой – 13. При этом 105 уже на воле.

  • З тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців
  • З тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців
С тюрем ОРЛО отдали 54 осужденных украинцев – Денисова / 3 фотографии

Напомним, в мае боевики передали 60 человек, находившихся в пенитенциарных учреждениях Луганской области на момент оккупации Донбасса.

ИсточникЛюдмила Денісова

ФотоЛюдмила Денісова

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