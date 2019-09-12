На мосту біля Щастя відбулося чергове передання засуджених українців, які перебували у в’язницях на момент окупації частини Луганської області.

Представники ОРЛО передали Україні 54 засуджених, наймолодшому з них – 26 років, а найстаршому – 61 рік.

Омбудсмен Людмила Денісова сказала, що ці засуджені проживали на території Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької та Кіровоградської областей та у Києві.

За її словами, одного звільнять вже сьогодні через завершення строку відбування покарання.

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Денісова також нагадала, що з грудня 2018 року з окупованої частини Луганської області передано 373 засуджених громадянина України, з Донецької – 13. При цьому 105 уже на волі.











З тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців – Денісова / 3 фотографии

Нагадаємо, у травні бойовики передали 60 осіб, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області на момент окупації Донбасу.

Джерело: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова