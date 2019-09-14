Премьер-министр Алексей Гончарук выступил на YES 2019. Он рассказал о лучших сферах для инвестиций, о своем пути к премьерству, высказался по поводу Трампа и Зеленского.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, принял участие в Ежегодной конференции Ялтинская европейская стратегия, которая проходит 13-14 сентября в Киеве.

Во время своей панели он отвечал на вопросы известного инвестора Дэвида Рубенштейна. Факты ICTV рассказывают, о чем говорил украинский премьер.

О том, как стал премьером в 35 лет

Это было неожиданно. С одной стороны, это был сюрприз. С другой стороны, мы к этому шли.

Когда мама узнала про должность, сказала: Так держать, продолжай.

Я бы говорил сейчас не только о себе, а о том, что наше поколение получило шанс изменить эту страну навсегда.

На самом деле это наше большое преимущество – мы способны посмотреть на вещи под другим углом.

И наша команда будет усиливаться – в течение месяца она вырастет вдвое. Не хочу сейчас анонсировать фамилии.

По моему мнению, молодость – далеко не всегда отсутствие опыта.

Мы как страна за последние четыре года по насыщенности событий прожили намного больше, чем четыре года. Я оптимистично настроен по поводу наших перспектив.

Зачем инвестировать в Украину?

У нас достаточно низкая база для старта. Сюда можно относительно дешево зайти. Логика проста – кто зайдет раньше, то заработает больше.

О коррупции в Украине

В XXI веке будет успешным тот, кто не боится рисковать. Здесь уменьшаются риски и скоро здесь не будет коррупции. Я в это верю.

Мы имеем огромную ресурсную базу. У нас много образованных, но недооцененных людей. Я абсолютно убежденных в том, что нам удастся тотально перезагрузить власть.

А коррупция уйдет через культуру – новая культура должна быть принесена новыми людьми.

О рекомендациях по инвестициям

29 октября планируем провести в Мариуполе инвестиционный форум. И там мы презентуем и сферы и проекты, куда можно инвестировать.

Инфраструктура, энергетика и земля. Плюс медицина.

Очевидное – это рынок земли. У нас есть 42 млн га плодородной земли, хороший климат, недорозваленные инфраструктурные объекты еще со времен СССР.

О том, что делает счастливым

Счастье – это быть собой. Когда ты можешь позволить себе быть собой, ты не боишься. Очень хочется, чтобы для украинцев были созданы условия, чтобы они не убегали со своей земли, чтобы им не приходилось врать и манипулировать.

О контроле Слуги народа и Зеленском

Украинский народ сделал ставку. Они доверили страну президенту – это политический лидер нашей команды. Я очень в него верю – он порядочный и умный человек.

Еще год назад у меня было призрачное отношение к нему. После того, как я поработал с ним, оно изменилось.

О предложении должности

Не было момента, когда мне говорили – Ну что, давай, мы тебе предлагаем.

Это наше поколение получило шанс, а не я.

Предлагая мне должность, президент делал ставку на пользу нашего поколения. Он видел, как я работаю, видел людей, с которыми я работаю.

Когда мы сели и поговорили, меня спросили – Можешь взять ответственность за правительство? Я сказал – Могу. У нас партнерские отношения.

О Трампе

Я не знаю его, поэтому мне трудно говорить. Но, мне кажется, мы похожи не только любимым цветом галстука.

Трамп прагматично подходит к политике США. Я так же подхожу к политике Украины.

О политической карьере

Для меня неважно на какой позиции работать.

Надеюсь, наша команда проработает пять лет, а по завершению сможет пойти и реализовывать себя в других сферах. Несмотря на то, какую я позицию буду занимать.

Я не планирую до конца жизни заниматься политикой.

Еще год назад, если бы меня спросили, хочу стать премьером, я бы сказал нет.

Напомним, в Киеве 13-14 сентября проходит ежегодная конференция YES 2019. А Алексей Гончарук открыл второй день форума.