Прем’єр-міністр Олексій Гончарук виступив на YES 2019. Він розповів про найкращі сфери для інвестицій, про свій шлях до прем’єрства, висловився щодо Трампа та Зеленського.

Олексій Гончарук, прем’єр-міністр України, взяв участь у Щорічній конференції Ялтинська європейська стратегія, що проходить 13-14 вересня у Києві.

Під час своєї панелі він відповідав на запитання відомого інвестора Девіда Рубенштейна. Факти ICTV переповідають, про що говорив український прем’єр.

Про те, як став прем’єром в 35 років

Це було неочікувано. З одного боку, це був сюрприз. З іншого боку, ми до цього йшли.

Коли мама дізналась про посаду, сказала: Так тримати, продовжуй.

Я б говорив зараз не лише про себе, а про те, що наше покоління отримало шанс змінити цю країну назавжди.

Насправді, це наша велика перевага – ми здатні подивитись на речі під іншим кутом.

І наша команда буде підсилюватись – протягом місяця вона зросте вдвічі. Не хочу зараз анонсувати прізвища.

На мою думку, молодість – далеко не завжди відсутність досвіду.

Ми як країна за останні чотири роки за насиченістю подій прожили набагато більше, ніж чотири роки. Я оптимістично налаштований з приводу наших перспектив.

Навіщо інвестувати в Україну?

У нас досить низька база для старту. Сюди можна відносно дешево зайти. Логіка проста – хто зайде раніше, той заробить найбільше.

Про корупцію в Україні

В ХХІ сторіччі буде успішним той, хто не боїться ризикувати. Тут зменшуються ризики і скоро тут не буде корупції. Я в це вірю.

Ми маємо величезну ресурсну базу. Ми маємо освідчених, але недооцінених людей.

Я абсолютно переконаних в тому, що нам вдасться тотально перезавантажити владу. А корупція піде через культуру – нова культура має бути принесена новими людьми.

Про рекомендації щодо інвестиції

29 жовтня плануємо провести в Маріуполі інвестиційний форум. І там ми презентуємо і сфери, і проекти, куди можна інвестувати.

Інфраструктура, енергетика і земля. Плюс медицина.

Найочевидніше – це ринок землі. Ми маємо 42 млн га родючої землі, хороший клімат, недорозвалені інфраструктурні об’єкти ще з часів СРСР.

Про те, що робить щасливим

Щастя – це бути собою. Коли ти можеш дозволити бути собою, ти не боїшся. Дуже хочеться, щоб для українців були створені умови, щоб вони не тікали зі своєї землі, щоб їм не доводилось брехати та маніпулювати.

Про контроль Слуги народу та Зеленського

Український народ зробив ставку. Вони довірили країну президенту – це політичний лідер нашої команди. Я дуже в нього вірю – він порядна та розумна людина.

Ще рік тому у мене було примарне ставлення до нього. Після того, як я попрацював з ним, воно змінилось.

Про пропозицію посади

Не було моменту, коли мені казали – Ну що, давай, ми тобі пропонуємо.

Це наше покоління отримало шанс, а не я.

Пропонуючи мені посаду, президент робив ставку на користь нашого покоління. Він бачив, як я працюю, бачив людей, з якими я працюю.

Коли ми сіли і поговорили, мене спитали – Можеш взяти відповідальність за уряд? Я сказав – Можу. У нас партнерські відносини.

Про Трампа

Я не знаю його, тому мені важко говорити. Але, мені здається, ми схожі не лише улюбленим кольором краватки.

Трамп прагматично підходить до політики США. Я так само підхожу до політики України.

Про політичну кар’єру

Для мене неважливо на якій позиції працювати.

Сподіваюсь, наша команда пропрацює п’ять років, а після завершення зможе реалізовувати себе в інших сферах. Незважаючи на те, яку я позицію буду обіймати.

Я не планую до кінця життя займатись політикою.

Ще рік тому, якби мене запитали, чи хочу стати прем’єром, я б сказав ні.

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. А Олексій Гончарук відкрив другий день форуму.