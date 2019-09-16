Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что думает о депутатах фракции Слуга народа.

Андрей Богдан сообщил в одном из интервью, что список партии Слуга народа формировался без денег, поэтому там есть разные люди.

Частью работы команды президента является формирование из них команды.

На вопрос о том, что некоторые депутаты жалуются, что они являются ручными животными, Богдан ответил:

Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии: и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать.

Читайте: Ты видишь, Богдан: Зеленский пошутил о переезде с Банковой

Андрей Богдан также добавил, что это вопрос целей и идеологий.

Они ссорятся, чего-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели – мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды – пожалуй, мы будем расценивать его врагом.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, сколько зарабатывает Андрей Богдан.