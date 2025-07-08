Во вторник, 8 июля, президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении полковнику Дмитрию Вильгельмовичу Фишеру звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда посмертно.

Об этом говорится в указе президента № 468/2025.

Дмитрий Фишер – Герой Украины посмертно

Сообщается, что Фишера наградили за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу.

Что известно о Дмитрии Фишере

Дмитрий Вильгельмович проживал в Миргороде и с 2017 года занимал должность заместителя командира 40 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины.

Он находился на передовой с начала полномасштабного вторжения в Украину и непосредственно участвовал в боях за освобождение Киевщины, Харьковщины, Сумщины и острова Змеиный.

На момент гибели ему было 50 лет. 5 июня 2022 года его самолет Су-27 сбила российская ПВО при выполнении сложной боевой миссии вблизи города Орехов Запорожской области.

Фишер считался пропавшим без вести полтора года.

Его тело эвакуировали разведчики спецподразделения ГУР в начале февраля 2024 года. Экспертиза ДНК подтвердила личность Дмитрия Фишера в марте 2024-го. Погребение состоялось в Миргороде 28 марта 2024 года.

Летчик по призванию

По данным Укринформа, жена Дмитрия, Светлана, вспоминала, что с самого детства ее муж утвердительно говорил: “Я буду военным летчиком-истребителем”.

Окончил на отлично Суворовское училище. Позже – освоил пять типов самолетов, таких как истребители Су-27 и МиГ-29, бомбардировщик Су-24, истребитель-бомбардировщик Су-17, учебно-тренировочный Л-39.

Также Фишер был одним из первых, кого допустили к ознакомлению с истребителями F-16 во время учений Безопасное небо-2011.

Кроме того, он был первоклассным летчиком-инструктором и поставил на крыло десятки молодых пилотов.

Дмитрий был среди тех, кто прикрывал небо во время Зимних Олимпийских игр в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. А когда начались активные боевые действия, Фишер на Су-27 перехватил российский турбовинтовой самолет Ил-20, который нарушил воздушное пространство Украины к югу от Донецка.

Фишер неоднократно представлял Воздушные силы Украины и побеждал на международных авиационных показах в Европе. Так, в 2017 году он получил приз за Лучший показ фигур высшего пилотажа среди стран, не являющихся членами НАТО.

Среди наград Дмитрия, кроме звания Героя Украины и Золотой Звезды – медаль За военную службу Украине (2013) и орден Богдана Хмельницкого III степени (2022).

Источник: Офис президента, Укринформ

Фото: Миргородская громада

