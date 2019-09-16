Президент Словакии Зузана Чапутова заявила о поддержке продления санкций против России – до выполнения Минских соглашений и возобновления территориальной целостности Украины.

Во время официального визита в Украину президент Словакии Зузана Чапутова заверила, что Братислава поддерживает позицию ЕС о продлении санкций против России.

По ее словам, основой для разрешения любого конфликта должно быть международное право, суверенитет и признанные границы.

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– Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия согласно позиции Евросоюза поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией, – сказала Чапутова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 12 сентября Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России за угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.