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Факти / Україна

До виконання Мінських угод: Словаччина за продовження санкцій проти РФ

Президент Словаччини Зузана Чапутова заявила про підтримку продовження санкцій проти Росії – до виконання Мінських угод та відновлення територіальної цілісності України.

Зузана Чапутова і Володимир Зеленський

Під час офіційного візиту в Україну президент Словаччини Зузана Чапутова запевнила, що Братислава підтримує позицію ЄС щодо продовження санкцій проти Росії.

За її словами, основою для вирішення будь-якого конфлікту має бути міжнародне право, суверенітет та визнані кордони.

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– Це стосується Донбасу і Криму, і Севастополя. Тому Словаччина згідно з позицією Євросоюзу підтримує продовження санкцій проти Росії до тих пір, поки не будуть виконані Мінські угоди, і Україна не матиме контроль над своєю територією, – сказала Чапутова на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 12 вересня Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії за загрозу територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс Президента

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