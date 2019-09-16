Президент Владимир Зеленский ожидает, что встреча лидеров нормандской четверки по урегулированию ситуации на Донбассе наконец-то произойдет, потому что в последний раз это было почти три года назад.

Владимир Зеленский назвал главные задачи, которые должна решить нормандская четверка.

– Окончательный обмен пленными – всех на всех. Второе – окончательное разведение войск в Золотом и Петровском. Третье – четкие сроки выборов на оккупированных территориях Донбасса до окончательного вывода войск, – подчеркнул глава государства во время совместной пресс-конференции с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом.

Он также выразил надежду, что все эти вопросы удастся решить за одну встречу.

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– Поэтому наши советники встречались со 2 сентября, они все это подготовили и сказали, что хотят не поднимать эти вопросы, а решать, – подытожил президент.

Ранее Факты ICTV писали о том, что встреча нормандской четверки может состояться в сентябре, но в Кремле хотят в октябре.