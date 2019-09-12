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Факты / Украина / Политика

Даты нормандского саммита нет, настаиваем на сентябре – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что дата проведения нормандского саммита еще не определена, однако Киев настаивает на встрече в сентябре.

Даты нормандского саммита нет, настаиваем на сентябре – Зеленский

Стороны пока не определили дату проведения нормандского саммита, но Киев настаивает на встрече уже в текущем месяце.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Киеве.

– Сейчас у нас, буду говорить честно, даты нет, – сказал лидер государства.

Президент заявил, что во время саммита будут рассматриваться все пункты Минских соглашений и “Формула Штайнмаера”.

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Зеленский подчеркнул, что на переговорах в нормандском формате по вопросу реализации Минска Украина будет бороться за защиту “каждой капли” украинских национальных интересов.

Как сообщалось, во Франции заявили, что лидеры государств нормандского формата могут встретиться до конца сентября.

Источник: Интерфакс-Украина

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