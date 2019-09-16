Президент Володимир Зеленський очікує, що зустріч лідерів нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі нарешті відбудеться, бо востаннє це було майже три роки тому.

Володимир Зеленський назвав головні завдання, які має вирішити нормандська четвірка.

– Остаточний обмін полоненими – всіх на всіх. Друге – остаточне розведення військ у Золотому та Петрівському. Третє – чіткі терміни виборів на окупованих територіях Донбасу до остаточного виведення військ, – наголосив глава держави під час спільної прес-конференції з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Він також висловив сподівання, що всі ці питання вдасться вирішити за одну зустріч.

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– Тому наші радники зустрічалися з 2 вересня, вони все це підготували і сказали, що хочуть не піднімати ці питання, а вирішувати, – підсумував президент.

Раніше Факти ICTV писали про те, що зустріч нормандської четвірки може відбутися у вересні, проте у Кремлі хочуть у жовтні.