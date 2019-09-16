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Факти / Україна / Політика

Остаточний обмін полоненими: що чекає Зеленський від зустрічі нормандської четвірки

Президент Володимир Зеленський очікує, що зустріч лідерів нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі нарешті відбудеться, бо востаннє це було майже три роки тому.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський назвав головні завдання, які має вирішити нормандська четвірка.

– Остаточний обмін полоненими – всіх на всіх. Друге – остаточне розведення військ у Золотому та Петрівському. Третє – чіткі терміни виборів на окупованих територіях Донбасу до остаточного виведення військ, – наголосив глава держави під час спільної прес-конференції  з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою, яка перебуває в Україні з офіційним візитом.

Він також висловив сподівання, що всі ці питання вдасться вирішити за одну зустріч.

Читайте: Дати нормандського саміту немає, наполягаємо на вересні – Зеленський

– Тому наші радники зустрічалися з 2 вересня, вони все це підготували і сказали, що хочуть не піднімати ці питання, а вирішувати, – підсумував президент.

Раніше Факти ICTV писали про те, що зустріч нормандської четвірки може відбутися у вересні, проте у Кремлі хочуть у жовтні.

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