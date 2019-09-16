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Факты / Украина

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка

В Ровно 12-летняя девочка родила мальчика весом 3 кг 160 г.

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка

В Ровно 12 летняя девочка родила доношенного мальчика. Вес малыша – 3 кг 160 г.

Она без постоянного места жительства. Девочка вместе с мамой проживала в районе свалки. Они – жители Закарпатской области. Девочке в мае исполнилось 12 лет. У нее только свидетельство о рождении,  мама имеет при себе удостоверение, она – гражданка Закарпатской области.

Скорую вызвали охранники свалки.

– Девочку доставила по вызову скорая помощь с нашей свалки… Привезли ее в 2.00 ночи. Родила в 7.10 утра естественным путем, без осложнений. Ребенок доношенный, мальчик весом 3 кг 160 г, – рассказала главный врач Областного перинатального центра Виктория Еникеева.

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Также она подчеркнула, что девочка ни русским, ни украинским практически не владеет.

– Дежурные врачи мне сказали, что она мало что понимала, что с ней происходило. В ту пору, как я ее видела, мамы рядом с ней не было, мы попросили, чтобы она приехала, – добавила главврач.

К слову, в Гданске 11-летняя девочка родила ребенка. Семья переехала в Польшу в сентябре этого года.

Источник: UA: Ровно

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