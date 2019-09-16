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Факти / Україна

У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину

У Рівному 12-річна дівчинка народила хлопчика вагою 3 кг 160 г.

У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину

У Рівному 12-річна дівчинка народила доношеного хлопчика. Вага малюка – 3 кг 160 г.

Вона без постійного місця проживання. Дівчинка разом з мамою проживала у районі звалища. Вони – мешканці Закарпатської області. Дівчинці у травні виповнилося 12 років. У неї лише свідоцтво про народження, мама має при собі посвідчення, вона – громадянка Закарпатської області.

Швидку викликали охоронці звалища.

– Дівчинку доставила за викликом швидка допомога з нашого звалища … Привезли її о 2.00 ночі. Народила о 7.10 ранку природним шляхом, без ускладнень. Дитина доношена, хлопчик вагою 3 кг 160 г, – розповіла головний лікар Обласного перинатального центру Вікторія Єнікеєва.

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Також вона підкреслила, що дівчинка ні російською, ні українською практично не володіє.

– Чергові лікарі мені сказали, що вона мало що розуміла, що з нею відбувалося. У той час, як я її бачила, мами поруч з нею не було, ми попросили, щоб вона приїхала, – додала головний лікар.

До речі, у Гданську 11-річна українка народила дитину. Сім’я переїхала до Польщі у вересні цього року.

Джерело: UA: Ровно

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