Сколько, минимум, придется платить за наемного сотрудника ФЛП – в материале Фактов ICTV.

Верховная Рада Украины 14 ноября приняла законопроект №2000 О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Что изменится для ФЛП

Минимальная зарплата в 2020 году составит 4 723 грн. Сейчас этот показатель – 4 173 грн.

От зарплаты зависит размер ЕСВ (единый социальный взнос). Его физлица-предприниматели уплачивают раз в квартал, а начисляют его ежемесячно по ставке 22% от минималки.

В 2020 году ЕСВ составит 1 039,06 грн в месяц или 3 177,18 грн в квартал. За год – 12 468 грн (11 016 грн в 2019 году).

Сколько придется платить за наемного сотрудника:

Ставка 4723 грн + НДФЛ 18% (850,14 грн) + военный сбор 1,5% (70,85 грн) + ЕСВ (1039,06 грн) = 5762,06 грн/месяц.

То есть, работодателю один человек обойдется, минимум, в 5762,06 грн/месяц.

Из них на руки сотрудник получит 3 802 грн, так как НДФЛ и ВС удерживаются с его денег, а работодатель вносит ЕСВ.

В этот счет не входит часть непрямых затрат.

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Например, во время болезни сотрудника работодатель-ФЛП должен оплатить 5 дней больничного, а остальное – Фонд соцстрахования.

Также ежегодно сотрудник получает обязательные 24 календарных дня отпуска, которые необходимо оплатить.

Ранее Факты ICTV писали, что президент Владимир Зеленский предлагает пойти навстречу малому бизнесу и ввести двухлетний мораторий на проверки ФЛП относительно обязательного применения ими кассовых аппаратов.

С 2021 года кассовые аппараты должны будут использовать не только ФЛП, которые занимаются торговлей или предоставлением услуг вроде гостиничных или ресторанных, но и ФЛП, работающие, например, в сфере IT.