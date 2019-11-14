Скільки, мінімум, доведеться платити за найманого працівника ФОП – в матеріалі Фактів ICTV.

Верховна Рада України від 14 листопада ухвалила законопроект №2000 Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Що зміниться для ФОП

Мінімальна зарплата у 2020 році складе 4 723 грн. Зараз цей показник – 4 173 грн.

Від зарплати залежить розмір ЄСВ (єдиний соціальний внесок). Його фізособи-підприємці сплачують раз на квартал, а нараховують його щомісяця за ставкою 22% від мінімалки.

У 2020 році ЄСВ складе 1 039,06 грн на місяць або 3 177,18 грн на квартал. За рік – 12 468 грн (11 016 грн у 2019 році).

Скільки доведеться платити за найманого працівника:

Ставка 4723 грн + ПДФО 18% (850,14 грн) + військовий збір 1,5% (70,85 грн) + ЄСВ (1039,06 грн) = 5762,06 грн/місяць.

Тобто, роботодавцю одна людина обійдеться, мінімум, у 5 762,06 грн/місяць.

З них на руки співробітник отримає 3 802 грн, бо ПДФО і ВС утримуються з його грошей, а роботодавець вносить ЄСВ.

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В цей рахунок не входить частина непрямих витрат.

Наприклад, під час хвороби співробітника роботодавець-ФОП повинен сплатити 5 днів лікарняного, а решту – Фонд соцстрахування.

Також щорічно співробітник отримує обов’язкові 24 календарних дня відпустки, які необхідно сплатити.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський пропонує піти назустріч малому бізнесу та запровадити дворічний мораторій на перевірки ФОП щодо обов’язкового застосування ними касових апаратів.

З 2021 року касові апарати повинні будуть використовувати не лише ФОПи, які займаються торгівлею чи наданням послуг на кшталт готельних чи ресторанних, але й ФОПи, що працюють, наприклад, у сфері ІТ.