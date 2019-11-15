Народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из партии Слуга народа, поскольку они нарушили договоренности о голосовании.
Глава партии Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что нардепы Анна Скороход и Антон Поляков нарушили договоренности касательно голосования по тем вопросам, по которым есть согласие всей фракции.
Из-за этого было принято решение об их исключения из фракции.
– Я с Поляковым лично проводил диалоги и беседы по очень чувствительным нашим законопроектам. Это земля, это по расчетным операторам – по ФЛП, это и №1008. Кажется он тоже не голосовал. То есть по чувствительным законам у него была своя позиция и она идеологически отличалась от фракции, – сказал Корниенко.
Читайте: Что известно о депутате Слуги народа Анне Скороход
Глава партии добавил, что речь не шла о каких-либо дисциплинарных моментах, а о том, что человек не соглашался с мнением фракции.
Факты ICTV также писали о скандале в Верховной Раде, который разгорелся вокруг народного депутата Анны Скороход, которая заявила о задержании ее мужа.