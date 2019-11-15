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Факты / Украина / Политика

Скороход и Поляков нарушили договоренности – Корниенко об исключении нардепов из Слуги народа

Народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из партии Слуга народа, поскольку они нарушили договоренности о голосовании.

олександр корнієнко

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко рассказал, что нардепы Анна Скороход и Антон Поляков нарушили договоренности касательно голосования по тем вопросам, по которым есть согласие всей фракции.

Из-за этого было принято решение об их исключения из фракции.

– Я с Поляковым лично проводил диалоги и беседы по очень чувствительным нашим законопроектам. Это земля, это по расчетным операторам – по ФЛП, это и №1008. Кажется он тоже не голосовал. То есть по чувствительным законам у него была своя позиция и она идеологически отличалась от фракции, – сказал Корниенко.

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Глава партии добавил, что речь не шла о каких-либо дисциплинарных моментах, а о том, что человек не соглашался с мнением фракции.

Факты ICTV также писали о скандале в Верховной Раде, который разгорелся вокруг народного депутата Анны Скороход, которая заявила о задержании ее мужа.

Источник: РБК-Украина

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