Народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з партії Слуга народу, оскільки вони порушили домовленості про голосування.
Глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко розповів, що нардепи Анна Скороход і Антон Поляков порушили домовленості щодо голосування щодо тих питань, в яких є згода всієї фракції.
Через це було ухвалено рішення про їх виключення з фракції.
– Я з Поляковим особисто проводив діалоги та бесіди з дуже чутливих наших законопроектів. Це земля, це з розрахункових операторів – з ФОПів, це і №1008. Здається він теж не голосував. Тобто з чутливих законів у нього була своя позиція і вона ідеологічно відрізнялася від фракції – сказав Корнієнко.
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Глава партії додав, що мова не йшла про якісь дисциплінарні моменти, а про те, що людина не погоджувалася з думкою фракції.
Факти ICTV також писали про скандал у Верховній Раді, який розгорівся навколо народного депутата Анни Скороход, яка заявила про затримання її чоловіка.