Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции Слуги народа.

Двух народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова исключили из фракции Слуга народа. На их место зайдут два внефракционных депутата.

Об этом депутаты рассказали журналистам в кулуарах.

– Конкретных доказательств моих неголосований, что я хуже всех голосую, или не так голосую, или прогуливаю заседания, предоставлено не было, – говорит Поляков.

Анна Скороход также прокомментировала исключение из фракции.

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– Да, нас с Антоном исключили из фракции, действительно. Я думаю, что это позитивный момент. Потому что теперь мы сможем голосовать за программу президента, а не за лоббистские законы, – заявила он.

Поляков и Скороход будут и дальше поддерживать президента Владимира Зеленского как внефракционные депутаты.

Напомним, что 14 ноября Анна Скороход обвинила фракцию Слуга народа в политическом давлении на нее. Факты ICTV писали, что известно о нардепе Скороход,