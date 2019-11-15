Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції Слуги народу.
Двох народних депутатів Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції Слуга народу. На їх місце зайдуть два позафракційних депутата.
Про це депутати розповіли журналістам у кулуарах.
– Конкретних доказів мого неголосування, що я гірше всіх голосую, або не так голосую, або прогулюю засідання, нащодано не було, – каже Поляков.
Анна Скороход також прокоментувала виключення з фракції.
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– Так, нас з Антоном виключили з фракції, дійсно. Я думаю, що це позитивний момент. Тому що тепер ми зможемо голосувати за програму президента, а не за лобістські закони, – заявила вона.
Поляков і Скороход будуть і далі підтримувати президента Володимира Зеленського як позафракційні депутати.
Нагадаємо, що 14 листопада Анну Скороход звунуватила фракцію Слуга народу у політичному тиску на неї. Факти ICTV писали, що відомо про нардепа.