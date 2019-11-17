В оккупированной Керчи Россия начала буксировку украинских военных кораблей, захваченных 25 ноября 2018 года.

Первым порт в Керчи покинул буксир Яны Капу, за ним – катер Бердянск.

Российские СМИ пишут, что пробоины, полученные год назад, заделаны.

Операция проходит под контролем береговой охраны ФСБ России.

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Корабли должны передать Украине в районе мыса Форос, где уже стоит аварийно-спасательное судно Сапфир, буксиры Титан и Гайдамака.

Советник президента Украины Андрей Ермак 16 ноября подтвердил, что возвращение украинских кораблей из России – на завершающем этапе.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе украинский буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские суда.

7 сентября 2019 года украинские моряки и сотрудники СБУ вернулись в Украину во время взаимного обмена удерживаемых лиц.

Фото: Коммерсантъ