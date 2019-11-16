Советник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения украинских кораблей из России находится на завершающем этапе.

Россия возвращает Украине корабли, задержанные 25 ноября 2018 года после инцидента в Керченском проливе. Стороны уже согласовали детали: место и время передачи трех судов.

Сейчас происходит завершающий этап возвращения кораблей.

– Процесс возвращения малых бронированных катеров Бердянск и Никополь, а также буксира Яны Капу, захваченных в прошлом ноябре, уже на завершающем этапе, – сказал Ермак.

Бердянск, Никополь и Яны Капу будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

25 ноября 2018 года РФ захватила в Керченском проливе украинский буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. На борту кораблей было 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине захваченные украинские суда.

7 сентября 2019 года украинские моряки и сотрудники СБУ вернулись в Украину во время взаимного обмена удерживаемых лиц.

К слову, 15 ноября в российском издании КоммерсантЪ появилась информация, что возврат кораблей не предусматривает возврат личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Все это российские следователи расценивают как вещественные доказательства.