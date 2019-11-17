В окупованій Керчі Росія почала буксирування українських військових кораблів, захоплених 25 листопада 2018 року.

Першим порт у Керчі залишив буксир Яни Капу, за ним – катер Бердянськ.

Російські ЗМІ пишуть, що пробоїни, отримані рік тому, усунуто.

Операція проходить під контролем берегової охорони ФСБ Росії.

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Кораблі повинні передати Україні в районі мису Форос, де вже стоїть аварійно-рятувальне судно Сапфір, буксири Титан та Гайдамака.

Радник президента України Андрій Єрмак 16 листопада підтвердив, що повернення українських кораблів з Росії – на завершальному етапі.

25 листопада 2018 року РФ захопила в Керченській протоці український буксир Яни Капу і малі броньовані артилерійські катери Бердянськ і Нікополь, які прямували з Одеси до Маріуполя. На борту кораблів було 22 військових моряків і двоє співробітників СБУ.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна звільнити українських моряків і передати Україні захоплені українські судна.

7 вересня 2019 року українські моряки і співробітники СБУ повернулися в Україну під час взаємного обміну утримуваних осіб.

Фото: Коммерсантъ