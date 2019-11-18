Следователи Госбюро расследований направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Пятому президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено подозрение в рамках досудебного расследования дела в отношении возможного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года.

Проект сообщения о подозрении передан в ГПУ.

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В документе идет речь о подозрении Порошенко в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Также ГБР направило в прокуратуру проект представления в парламент о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко.

Напомним, следственный судья Олег Белоцерковец постановил разрешить следователям ГБР проанализировать доходы Петра Порошенко за пять лет. Суд определил срок действия постановления в течение одного месяца, начиная с 30 октября.