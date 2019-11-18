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Факти / Україна

ДБР попросить Раду дати згоду на притягнення до відповідальності Порошенка

Слідчі Держбюро розслідувань направили в Генпрокуратуру проект повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.

ДБР попросить Раду дати згоду на притягнення до відповідальності Порошенка

П’ятому президенту України Петру Порошенку може бути пред’явлено підозру в рамках досудового розслідування справи щодо можливого впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року.

Проект повідомлення про підозру переданий в ГПУ.

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У документі йдеться про підозру Порошенку в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Також ГБР направило до прокуратури проект подання до парламенту про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка.

Нагадаємо, слідчий суддя Олег Білоцерківець постановив дозволити слідчим ДБР проаналізувати доходи Петра Порошенка за п’ять років. Суд визначив термін дії постанови протягом одного місяця, починаючи з 30 жовтня.

Джерело: ДБР

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