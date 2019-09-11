НАБУ зарегистрировало производство по факту возможного уголовного правонарушения нардепом, пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Климкиным, выполнив соответсвующее решение суда.

По решению Соломенского райсуда Киева Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело по факту возможного уголовного правонарушения Петром Порошенко и Павлом Климкиным.

В ответ на запрос в НАБУ сообщили, что 23 августа соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Напомним, 21 августа Соломенский районный суд Киева своим решение обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения о возможных уголовных правонарушениях, которые совершили экс-министр иностранных дел Павел Климкин и пятый президент Украины Петр Порошенко.

Их квалифицировали по ст. 364 УКУ – Злоупотребление властью или служебным положением.